64-летняя жительница Саратова добровольно «отдала» свои деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МДВ Саратовской области.

Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник на том конце провода сказал, что система банка была взломана и личные данные клиентов сейчас используют для оформления кредитов. Усыпив бдительность тем, что мошенник назвал все паспортные данные, женщина начала соблюдать все инструкции, которые ей говорили.

Местная жительница сама дала удалённо доступ к своему компьютеру, а на следующий день перевела на счета мошенников 350 тысяч рублей.

Тревогу забили родные пострадавшей. Пенсионерка хвалилась тем, что ее сбережения теперь в надёжном месте и все рассказала. Родственники посоветовали обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, проводится расследование.