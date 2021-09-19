Сегодня, 19 сентября, в Саратове продолжаются праздничные гуляния в честь Дня города. Программа длится уже два дня, и сегодня завершается.

В этом году Саратов отмечает 431 годовщину со дня основания. На проспекте Кирова и на Волжской с 12:00 до 20:00 будет продолжаться программа «Пешеходное кольцо». Здесь выступают местные коллективы и разворачивается ярмарка мастеров, на которой можно приобрести как натуральные продукты, так и изделия ручной работы.

В саду «Липки» с 12:00 до 16:00 продолжится «Литературная программа» с выступлениями саратовских поэтов, бардов и прозаиков.

В 15:00 от памятника Вавилову стартует пешеходная экскурсия «Митрофановская площадь». В 16:00 на площади Кирова начнется фестиваль оркестровой музыки «Городские фанфары».

Также, как и вчера, с 18:00 до 20:00 на саратовском пляже пройдет онлайн-фестиваль современной музыки «Волга Wave». Все желающие могут подключиться к трансляции.

В 19:30 от памятника Чернышевскому стартует пешеходная экскурсия «История Саратовского Арбата».