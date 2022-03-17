Сегодня, 17 марта, в Саратове продолжают праздновать «Крымскую весну» — годовщину Русской весны и воссоединение Крыма с Россией.

В сквере Героев Краснодона состоялся митинг и возложение цветов к монументу. После этого автоколонна проследовала на Театральную площадь, где выстроилась в буквы «Z» и «V» в поддержку Вооруженных сил РФ.

Всего в мероприятии участвовало более сотни человек.

Также завтра, 18 марта, состоится митинг-концерт, приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет в ледовом дворце «Кристалл». Начало в 13:00.

Напомним, 16 марта, в знак солидарности с жителями Крымского полуострова и Донбасса на новом мосту «Саратов-Энгельс» прошел автопробег. Флэшмоб представила колонна из 63 автомобилей, украшенная флагами.