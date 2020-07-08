Резко поднявшийся вчера, 7 июля, шквалистый ветер повалил несколько деревьев и посрывал кровлю со зданий. Жители города делятся фотографиями его последствий.

Напомним, вчера около 17:00 в Октябрьском и Заводском районах Саратова поднялся сильный ветер. Стихия бушевала несколько минут, но успела натворить бед — повалить деревья, которые повредили припаркованные автомобили и сорвать кровлю с нескольких зданий. Из-за упавших на трамвайные пути веток прекратилось движение двух маршрутов — №9 и №8.

По предварительной информации жертв и пострадавших среди людей нет.