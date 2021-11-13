Энергоснабжающая компания по вечерам отключает электроэнергию в жилых кварталах Саратова.

На регулярную обесточку пожаловались проживающие в многоквартирных домах на улицах Лебедева- Кумача, Чемодурова, Тархова, проспекте Строителей.

«Раньше хоть в ночь отключали, сейчас вообще в 6 вечера! До аварийки не дозвониться!!! СПГЭС, вы там не прихр…ли???????? Сколько это будет продолжаться?????? Каждый вечер», — эмоционально жалуется в группе «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте Алла Тимошина.

«Сидела в стоматологии, отключили свет! Вот это вообще шикарно», — подтверждает жалобу в комментариях другая жительница областного центра Анна Кошелева.

Некоторые пользователи предлагают саратовцам в связи с отключениями света запасаться керосиновыми лампами.