Жители Саратовской области просят ужесточить наказание для компании подростков за избиение школьника.

Саратовцы рассказали уполномоченному по правам ребенка Татьяне Загородней, что подростков после жестокой травли школьника лишь поставили на учет.

— Будем работать по этому вопросу. Я буду обращаться в Генеральную прокуратуру, — ответила на просьбу Татьяна Загородняя.

Напомним, в Сосновке тинейджеры из семи человек поставили мальчика на колени и избили его головой о капот автомобиля. После этого пострадавшего госпитализировали с пробитой головой в больницу.