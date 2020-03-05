В современном мире все большую популярность набирают компьютерные игры, а в последнее время даже особый их жанр – survival. Это игры, основной задачей которых является упор на выживание игрового персонажа.

Однако в Саратове уже придумали, как воплотить виртуальное в реальность. Местные альпинисты заново создали ликвидированную Федерацию и теперь набирают участников для восхождения на горы.

Один из инициаторов возрождения Федерации альпинизма в Саратове Михаил Геншафт рассказал нашему корреспонденту, с чего все началось.

— С началом перестройки в 80-е годы прошлого столетия начала падать популярность альпинизма среди новичков. А в равнинном Саратове и вовсе некуда ходить, на холмы что ли? – вспоминает Геншафт.

За 20 лет местная Федерация альпинизма полностью развалилась и была закрыта за нулевые показатели.

Однако в 2018 году покорители горных вершин решили возродить когда-то умерший на региональном уровне спорт. Тогда же аккредитовались при Федерации альпинизма России и региональном министерстве спорта. Возглавил саратовских альпинистов Алексей Гурченко.

Что приносит радость альпинисту?

Михаил Геншафт признается, что всю жизнь ходит в горы как турист. На его счету уже шесть успешных восхождений на семитысячники (высота подъема семь тысяч метров над уровнем моря – прим. ред). А в 2018 году скалолаз покорил первые восемь тысяч Манаслу в Непале.

— В горах меня настиг кризис, и готовили уже эвакуацию вертолетом. Практически не мог дышать, дикий кашель. Утром встаю – все нормально. Успели отменить вертолет. Посидел, подумал и пошел дальше. Так и взобрался на восемь тысяч. А если не пошел бы — до сих пор переживал, что ушел без горы, — гордится своим рекордом Михаил.

В федерации он отвечает за обеспечение материальной базы: ледорубов, страховок, карабин, ледовых инструментов, палаток, теплых бахил и многого другого. Федерация участвовала в конкурсе Президентских грантов и выиграла 497 тысяч рублей, на которые теперь сможет без труда закупить весь необходимый инвентарь.

— Раньше теплые бахилы были в виде двух мешков с листовым синтепоном. Все это надевалось на ногу, завязывалось веревками и сверху «кошки» (металлические шипы для передвижения по льду, которые крепятся на ботинках – прим. ред.), — радуется новым возможностям альпинист.

Чего опасаться?

В клуб принимают всех желающих – и опытных покорителей и новичков. В планах, отправиться в путь уже 18 апреля. Для этого все участники проходят предварительную подготовку: на склонах Лысой горы оттачивают обращение с ледорубом, несколько раз в неделю бегают по набережной и серпантину в Октябрьском ущелье. Кроме того, руководитель областной службы спасения Юрий Юрин предоставил будущим альпинистам скалодром, где они могут заниматься, и манекен для отработки оказания экстренной помощи: массажа сердца, искусственного дыхания. Также, опытные инструкторы практикуют со своими подопечными скайранинг – бег по горам.

Сейчас предводители Федерации решают вопрос с транспортировкой до отправной точки – Приэльбрусья. Именно оттуда начнется незабываемый для многих саратовцев путь в горы. Весь поход посвящен 75-й годовщине Великой Победы и носит название «По следам героев заоблачного фронта». Путь будет проходить через места боев: ледовую базу МГУ и скалы Пастухова.

— Мы планируем уйти в горы минимум на две недели. За это время новички смогут набраться опыта и незабываемых впечатлений. А для закоренелых спортсменов предусмотрен более сложный маршрут. Можем задержаться до 9 мая, — рассказывает о планах Геншафт.

Перед отправлением покорителей обязательно осматривает врач. Во время осмотра фиксируются болезни каждого участника и возможные меры экстренной помощи в случае нештатной ситуации. Во время похода группу тоже будут сопровождать четыре специалиста. Но переживать не стоит. Михаил рассказал потрясающую историю о болгарском альпинисте, который несмотря на свой недуг, покорял горные вершины:

— Я знал лидера болгарского альпинизма Бояна Пе́трова, который погиб в прошлом году в Гималаях. Он был диабетиком, и ему несколько раз в день нужно было колоть инсулин. Но несмотря на свою болезнь, он не раз покорял восьмитысячники.

Возрожденная федерация альпинизма на развитие этого спорта в Саратове и области. В ряды скалолазов могут включить не только закоренелые ходоки в горы, но и совсем неопытные саратовцы.

— Когда мне было 20 лет, к нам в клуб пришел летчик-испытатель, которому было лет 45. Было очень смешно, как он в своем летном комбинезоне с нам в снегу кувыркался. Но благодаря упорству и желанию, он дошел до походов высшей категории сложности. Так что мы скорее стараемся привлечь новых людей, которые не занимались этим, — заманивает новичков Михаил.