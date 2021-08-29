Новый источник воды появился в исторической части Саратова.

В Волжском районе на улице Кузнечная у дома номер 3 в субботу 28 августа возникло мощное «излитие» из местного водопровода.

— На пересечении улиц Вознесенская и Большая Горная течет полноводная река, — говорят очевидцы очередной коммунальной аварии. — Там полная жесть. Поток такой, что ливневый колодец на Вознесенской еле справляется. Вся проезжая часть затоплена.

На Горной появилась горная река, — грустно шутят горожане.

Между тем, в ООО «КВС» сообщили, что работают над устранением прорыва.

Фото: соцсети