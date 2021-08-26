Жительница Саратова рассказала в соцсетях о новом виде обмана.

Девушка сообщила, что на улице к ней подошла молодая саратовчанка и попросила вызвать ей такси на два адреса. Сама она якобы не могла позвонить в такси, так как разрядился телефон.

— Я вызвала ей такси за наличные, и она уехала. Спустя полчаса мне позвонил таксист и спросил, знаю ли я, что время ожидания платное (оплата за это время уже выросла с 231 до 280). Оказалось, девушка ушла в дом по первому адресу и так и не вернулась, — пишет в соцсетях жертва обманщицы.

Поездку пришлось оплатить, потому что водитель такси грозил обратиться в полицию.

В итоге автор сообщения в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте просит земляков не верить прохожим и не вызывать незнакомым извозчиков. Либо просить пассажиров сразу оплатить поездку.