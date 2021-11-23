Жители Саратовской области рассказали, сколько готовы отдавать за коммунальные услуги. Опрос провели исследователи одного из сайтов по поиску работы.

Каждый четвертый житель региона отдает свыше 30 тысяч рублей, у 14% — 25-30 тысяч рублей, у каждого пятого на пять тысяч меньше, каждый четвертый — 15-20 тысяч, 17% — менее 15 тысяч рублей.

—77% жителей Саратовской области заявили, что их не устраивает размер ежемесячных базовых расходов. Чаще других об этом говорили медицинские работники и специалисты транспортной сферы. Стоит также отметить, что это мнение преобладает во всех возрастных группах. Об обратном заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же специалистов

сферы маркетинга, рекламы, PR, — дали комментарий эксперты.

По мнению 35% жителей области ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10 тысяч рублей, 21% готовы отдавать 11-15 тысяч рублей, ещё 18% — до 20 тысяч рублей. Коммунальные услуги 30% жителей региона оценивают в пять тысяч рублей, еще 45% респондентов – 5 000-9 000 рублей.