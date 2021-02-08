Близится День святого Валентина — праздник всех влюбленных.

Аналитики одной из торговых площадок выяснили, сколько саратовцы готовы потратить на подарки для своих половинок в этот день.

Отмечать хотят 68 процента респондентов, столько же отмечают праздник дома, 93 процента хотят купить подарок на сумму не более пяти тысяч рублей.

27 процентов опрошенных собираются дарить косметику или парфюмерию, 26 процентов — устроить оригинальное свидание.

Букеты стали в два раза востребованнее, спорттовары ищут на 47 процентов чаще, музыкальными инструментами стали интересоваться на 20 процентов чаще.

Ювелирные украшения стали присматривать на 54 процента активнее, женскую одежду — на 41 процент, а мужскую ищут на 54 процента чаще.