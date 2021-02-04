Суд решит судьбу двух жителей Саратовской области, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Тюменской области.

Следствие установило, что обвиняемая договорилась с неизвестным, что будет раскладывать вещества. Вместе с сожителем в августе 2019 года она приехала в Новосибирск. В марте они забрали в области свыше 1,8 килограмм веществ, расфасовали их и хранили у себя для дальнейшего сбыта.

Потом в марте 2020 года женщина на машине приехала в Свердловскую область и забрала свыше 4,9 килограмм наркотиков.

Часть она оставила в Свердловской и Курганской областях, а также в Казанском районе Тюменской области.

Остаток положила в карман комбинезона четырехлетнего сына.

1 апреля злоумышленницу задержали в Казанском районе, она была под веществами. Наркотики изъяли, обвиняемых взяли под стражу.

Их судьбу решит Казанский районный суд Тюменской области.

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