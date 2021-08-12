Аналитики «Авито работы» сделали вывод, что Саратовские соискателе претендуют на меньшую заработную плату, чем та, которую готовы предложить работодатели.

Анализ проводился на основе сравнения ожиданий работодателей и соискателей. Самая большая разница медианных зарплат выявлена в категории “Производство, сырьё, сельское хозяйство”. Потенциальные работники, в среднем, претендуют на зарплату 18 тысяч рублей, когда работодатели готовы предложить 35 тысяч – почти в два раза больше, при том, что на одну вакансию приходится в среднем 0,4 резюме.

Второе место по уровню «скромности» заняли соискатели категории «Госслужба и работа в НКО». Здесь средняя зарплата, указанная в резюме, составляет 20 тысяч рублей при тех же 35 тысячах, предлагаемых в среднем. Хотя конкуренция здесь гораздо выше. На одну вакансию приходится 2,7 резюме.

А третьем месте оказались охранники, медианная зарплата, которую они просят здесь составляет 15 тысяч вместо 26, предлагаемых в среднем.

Также недооценивают себя соискатели в категориях “ЖКХ, эксплуатация”, “Продажи”, “Консультирование”, “Страхование”, “Юриспруденция”, “Административная работа”, “Бухгалтерия, финансы”.