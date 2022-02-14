Саратовская область опустилась на 41-е место в середину рейтинга регионов по итогам реализации комплекса ГТО в последнем квартале минувшего года.

Первые три позиции в рейтинге Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» заняли Воронежская, Белгородская и Костромская области.

Слабее всех в сдаче норм ГТО стали Ингушетия, Тульская область и Северная Осетия.

Плюсами Саратовской области стали число саратовцев, зарегистрированных в базе данных ГТО, доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов, и доля граждан, выполнявших нормативы за значки отличия за весь период подсчетов.

Тем не менее, регион сдал 6 позиций в рейтинге готовности к труду и обороне.