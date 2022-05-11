Жители Саратова шокированы методом посадки деревьев на проспект Столыпина (бывший проспект Кирова).

В социальных сетях горожане делятся фотографиями крупномеров, которые лишь присыпаны землёй, тогда как корни деревьев даже не вкопаны в почву.

— Когда-нибудь хоть одна гадина ответит за это? Абсолютно все новые крупномеры-смертники на Кирова вколочены вот так, — пишет автор фото саратовчанка Марина Шкумат.

Другая горожанка Светлана Рядинская спешит ее успокоить:

— Они (рабочие, производившие высадку, — Ред.) объяснили такую посадку тем, что была произведена замена грунта на полтора метра (и там действительно укладывали грунт с дренажем). А когда пройдёт усадка грунта, то деревья поправят. Корням деревьев ничего не будет, потому что они в специальном глиняном растворе. Иногда мы многое не знаем и судим без надобности.

Администрация Саратова пока не комментирует такое странное озеленение главной пешеходной улицы.

Напомним, озеленение проспекта годами терпит неудачи. Деревья здесь погибают. Горожане связывают это с отравлением почвы реагентами во время холодного периода года, а также с неправильным уходом за растениями.