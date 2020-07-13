Жители Саратова не могут понять, куда пропал «Вовчик Оперный» и устроили клич в соцсетях.

— Всем хороших выходных, земляки. Куда делась наша певчая достопримечательность Вован? — написал Максим Ерохин в паблике «Саратов онлайн».

Это культовый для города персонаж — мужчина которого можно было встретить на проспекте Кирова. Его отличительная особенность — громкий голос, которым он поздравлял всех желающих или мог звучно крикнуть то, что попросили, за деньги или бесплатно.

— Дай Бог ему здоровья и голоса, все о нем переживают. Он оставил в нас память о себе надолго, молодец, — написала Марина Васильева.

— Мне 32 года и я помню его, еще когда был дошкольником, он меня поздравлял. Столько позитива подарил саратовцам за эти годы, — присоединился пользователь под ником «Макс Фишман».

Запись набрала 178 комментариев, в котором каждый из горожан вспоминал что-то хорошее, связанное с «Вовчиком».