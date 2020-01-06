В бассейне «Саратов» прошло уникальное новогоднее представление, сообщает пресс-служба администрации города.

Праздник смогли посетить около тысячи жителей и гостей города. В этом году кроме Деда Мороза и Снегурочки, поздравить гостей праздника явился сам морской царь Тритон со своими дочерями русалочками. Для зрителей выступали творческие коллективы Саратова и спортсмены водных видов спорта.

Гостям праздника были показаны номера синхронного плавания, воднолыжнго спорта, показательное выступление спортсменов по прыжкам в воду, выступления по чир-спорту и художественной гимнастике.