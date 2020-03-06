Градоначальник Саратова анонсировал появление сайта у проекта по ремонту тротуаров. Об этом Михаил Исаев написал на своей странице в Инстаграм.

Жители областного центра смогут отслеживать продвижение работ на странице trotuar-saratov.ru. На портале помимо актуальной информации есть интерактивная карта, на которую нанесены все участки тротуаров, планируемые отремонтировать в текущем году.

После проведения конкурса, на сайте будут опубликованы выбранные подрядчики, а также телефона ответственных лиц.

Стоит отметить, что проект разработан по инициативе спикера госдумы Вячеслава Володина.