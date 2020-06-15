С 10 июня пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%.

Купить билеты по выгодным ценам можно в плацкартные вагоны всех поездов, отправляющихся во внутригосударственном сообщении с 10 по 30 июня 2020 года включительно. Предложение действует на верхние места (34, 36), а также верхние боковые места (с 38 по 54).

Условия акции не распространяются на оформление билетов на проезд организованных групп пассажиров и организованных групп детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу.

Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Акции (специальные тарифы)».