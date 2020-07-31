Жители Саратовской области смогут обратиться к властям через мобильное приложение «Госуслуги.ПОС». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

Нужно установить программу на телефон, описать проблему, прикрепить фото или видео, указать, где это происходит. В личном кабинете можно отслеживать статус сообщений, получать уведомления о ходе работы и отчеты о принятых решениях, оценивать полученные ответы.

Кроме того, воспользоваться ПОС можно через виджеты «Сообщение» и «Опросы», размещенные на официальных сайтах органов власти, в том числе, органов местного самоуправления.

С 3 апреля граждане отправили уже 260 сообщений, из них рассмотрено и завершено более 150, проведено 95 опросов. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин.