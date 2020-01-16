В Крещенскую ночь в Саратовской области будут открыты 64 купели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

В целях обеспечения безопасности у этих мест будут дежурить спасатели, МЧС, волонтеры, полицейские и медики. Главная задача оперативных служб — не допустить происшествий во время праздника.

Так, традиционным местами для купания станут проруби в поселке Затон, на набережной Космонавтов у Ротонды, на городском пляже в Энгельсе, на судоходном канале реки Волга , а также в санатории «Изумрудный» в Балаково. В Балашове на реке Хопер, в Усть-Курдюмском МО, в национальном паркек «Хвалынский», на реке Волжанка в Марксе и на роднике в овраге «Дегтярный» в Аткарске.

ГУ МЧС напоминает, что в связи с теплой зимой лед на водоемах очень хрупкий, а в большинстве мест недостаточно крепкий.