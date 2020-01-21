Поволжский камерный оркестр составляет важную часть музыкального генофонда Саратовской области. Его организатором является выпускник Саратовской консерватории Михаил Мясников. Молодая энергия талантливого дирижёра подарила саратовцам немало интересных программ.

27 января в 19:00 консерватория имени Л.В. Собинова приглашает вас на концерт Поволжского камерного оркестра в Большом зале. Разнообразная программа выступления коллектива охватит несколько музыкальных эпох. Михаил Мясников представит публике лучшие образцы классического репертуара. Приглашёнными солистами выступят Дарья Ковтунова (скрипка) и Екатерина Мочалова (домра, мандолина).

В рамках концерта слушатели символично отправятся в европейское музыкальное турне. Они перенесутся в эпоху Антонио Вивальди и Никколо Паганини, познакомятся с творчеством бельгийского композитора Анри Вьетана. Прозвучит сочинение итальянского композитора Антонио Баццини. А европейскую географию вечера дополнят француз Жюль Массне, англичанин Генри Пёрселл и итальянец Джоаккино Россини.

Состав Поволжского камерного оркестра — это исключительно молодые музыканты с широким репертуаром. Под управлением Михаила Мясникова коллектив радует публику сочинениями Шостаковича и Вайнберга; Холста и Дворжака. Поволжский камерный оркестр регулярно выступает на многих концертных площадках города, области и страны.

Саратовская консерватория рада пригласить вас на концерт Поволжского камерного оркестра 27 января в 19:00.