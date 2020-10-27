В рамках Года памяти и славы 21 ноября 2020 года пройдет международный исторический квест “За пределами”.

Участникам предстоит стать журналистами, которые работают в эпоху Второй мировой войны. Им нужно посетить музеи, узнать воспоминания очевидцев, ознакомиться с архивами Нюрнебергского процесса, решать логистические, исторические и математические задачи.

Квест состоит из семи этапов, которые проходят под прямой эфир с ведущим. Побеждает та команда или участник, которые набрали наибольшее количество баллов. Они получат бесплатное путешествие в один из городов РФ.

Зарегистрироваться для участия и узнать более подробную информацию можно на сайте http://intgame.ru/wwii.