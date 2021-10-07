Сегодня, 7 октября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» с руководителем Саратовстата Вячеславом Сомовым и директором ГАУ СО «МФЦ» Михаилом Брановым обсудили предстоящую Всероссийскую перепись населения.

Напомним, в прошлом году перепись перенесли из-за пандемии коронавируса. Она пройдет с 15-го октября по 14-е ноября.

— Росстатом и его территориальными органами предусмотрен ряд мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Прежде всего, это организация ежедневного проведения бесконтактного контроля температуры тела персонала переписи перед началом работы. Обеспечение привлекаемых работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток, а также кожными антисептиками. При подборе переписного персонала приоритет отдавался привитым гражданам, — рассказал Сомов, уточнив, что привиты или имеют антитела после перенесенного коронавируса 20% переписчиков. Напомним, ранее начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что вакцинированы должны быть все переписчики.

Помимо привычного метода с приходом на дом переписчика, передать данные в этот раз можно будет и в цифровом формате – через портал «Госуслуги». Также саратовцы смогут поучаствовать в переписи, придя в один из МФЦ.

Перепись на «Госуслугах» продлится с 15 октября до 8 ноября. На себя и всех домочадцев можно будет заполнить один переписной лист в три простых шага:

1. Выбрать услугу «Участие в переписи населения»;

2. Заполнить переписные листы на себя и членов домохозяйства;

3. Получить код подтверждения, который нужно будет сообщить пришедшему к вам переписчику.

Все, кто поучаствует в электронной переписи, получат подарки от «Сбера».

В переписном листе будут вопросы о поле, возрасте, месте рождения, гражданстве и национальной принадлежности, состоянии в браке и детях, знании языков, полученном образовании, жилье и о занятости (переписчики не спросят об уровне дохода). Также соберут данные о том, проживают ли люди в помещении, в котором зарегистрированы, живут ли более года в других странах, используют ли русский язык в повседневной жизни.

— Результаты Всероссийской переписи населения послужат основой для перспективных расчетов основных характеристик социально-экономической ситуации в Саратовской области. Эти сведения необходимы для социально-экономического планирования и прогнозирования, определения политики в области занятости, создания социального прогнозирования, а также для выполнения функций органов государственной власти, информационного обеспечения всего общества, — уточнил Сомов.