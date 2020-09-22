С 1 октября пассажиры электротранспорта Саратова смогут оплачивать проезд транспортной картой «Поехали». Об этом сообщили в мэрии.

Теперь это могут делать даже те, у кого нет банковских карт, например, школьники. Пополнять платежное средство им могут родители.

Отметим, что дизайн карты выбирали сами горожане. Там изображена Саратовская государственная консерватория, Саратовский мост, «Журавли», памятник Чернышевскому.

— Пилотный проект предполагает проездные по фиксированному количеству поездок или дней, а их бумажную версию планируется отменить. Месячные проездные для студентов вузов и пенсионеров сохранят без изменения цены и привязки к транспортной карте, — рассказал директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров.