С 1 октября пассажиры электротранспорта Саратова смогут оплачивать проезд транспортной картой «Поехали». Об этом сообщили в мэрии.

Теперь это могут делать даже те, у кого нет банковских карт, например, школьники. Пополнять платежное средство им могут родители.

Отметим, что дизайн карты выбирали сами горожане. Там изображена Саратовская государственная консерватория, Саратовский мост, «Журавли», памятник Чернышевскому.

Пилотный проект предполагает проездные по фиксированному количеству поездок или дней, а их бумажную версию планируется отменить. Месячные проездные для студентов вузов и пенсионеров сохранят без изменения цены и привязки к транспортной карте, — рассказал директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here