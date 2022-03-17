В Саратов приедет главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом в своем телеграм – канале рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Увидеть трофей можно 19 марта. Он будет выставлен в Ледовом дворце спорта «Кристалл» (ул. Чернышевского, 63) перед полуфинальной игрой Кубка Федерации. Саратовский клуб «Кристалл» будет играть против команды «Ченлы». Матч начнется в 13:00.

Сфотографироваться с трофеем чемпионата КХЛ можно будет с 11:00 до 16:00. Вход в Ледовый дворец спорта свободный.

Сразу после игры пройдет акция «игрушкопад» для детей Донбасса. Любой болельщик может принести с собой обернутую в прозрачную пленку или полиэтилен мягкую игрушку, которую нужно будет бросить на лед одновременно со всеми по команде ведущего. Позже хоккеисты соберут все игрушки и передадут их детям Донбасса.