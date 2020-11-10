Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании корсовета рассказал о жалобах населения на доступность процедуры КТ.

Он поручил публиковать список учреждений и телефоны государственных клиник, где можно пройти процедуру, как в ситуации с лекарствами. Граждане отмечают, что беспрепятственна томография только в некоторых из 13 больниц, включенных в перечень, более того, не указаны даже контакты. Глава региона уточнил, что это недоработка профильного зампреда правительства региона Ирины Седовой.

—Задача промониторить все аппараты КТ с оценкой их эффективности и доступности — должна быть выполнена к четвергу. Исходя из этого, формируйте достоверный список. По предварительной информации их более 30, но до настоящего времени точную цифру так и не получил, — подчеркнул Валерий Радаев.

Напомним, ранее на заседании с председателем правительства региона Романом Бусаргиным было решено снизить цену на КТ до 3,5 тысяч рублей. А еще процедуру можно пройти круглосуточно в ряде медучреждений. Председатель ГД Вячеслав Володин поручал прокуратуре проверить саратовский ТФОМС в части выделения средств в медучреждения.