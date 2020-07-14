Саратовцы смогут наблюдать самую яркую за последнее время комету C/2020 F3 NEOWISE, которая 23 июля пройдет очень близко к Земле. Запечатлеть комету удалось сотрудникам физического факультета СГУ.

Даже сейчас комическое тело можно обнаружить на предрассветном небе около 3:00. Но наиболее ярко комету можно будет увидеть 23 июля на северо-западном горизонте.

Воспользоваться шансом увидеть комету стоит, потому что по расчетам ученых C/2020 F3 NEOWISE не является периодической, возможность увидеть ее еще раз будет только через несколько тысяч лет.

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