Предложение действительно для пассажиров в составе организованных групп.

На сайте комитета по туризму появилась информация, что саратовцы смогут вернуть деньги за билеты на поезда, отправляющиеся с 20 по 31 марта. Это связано с профилактикой распространения коронавируса. Однако это смогут сделать те, кто собирался в коллективное путешествие. Им обещают вернуть полную сумму, затраченную на билеты.

При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая возврат будет осуществляться в стандартном режиме. При этом компанией принято решение о возмещении сбора за резервирование для всех организованных групп.

Во всех случаях с пассажиров удержат сбор 210,6 рубля а каждое место.