Чиновники обсудили благоустройство Саратова. Проекты были представлены на заседании общественной комиссии в комитете ЖКХ.
Всего было выбрано 16 объектов, которые нуждаются в реконструкции:
— набережная Космонавтов;
— парк у пруда Семхоз;
— сквер Гагарина;
— сквер Детства;
— сквер Героев Краснодона;
— сад «Липки»;
— Детский парк;
— парк Свободы;
— сквер Первой учительницы;
— сквер на проспекте 50 лет Октября (от Технической до 3-й Дачной);
— бульвар по Астраханской;
— бульвар по Большой Садовой;
— Ильинская площадь;
— устройство сквера в микрорайоне «Звезда» на Технической;
— бульвар на Рахова между Вавилова и Соколовой;
— сквер Кирова.
Завтра, 28 февраля, саратовцы смогут принять участие в голосовании и выбрать территорию для благоустройства. Всего будут работать 59 территориальных счетных комиссий. С полным списком можно познакомиться тут.