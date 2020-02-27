Чиновники обсудили благоустройство Саратова. Проекты были представлены на заседании общественной комиссии в комитете ЖКХ.

Всего было выбрано 16 объектов, которые нуждаются в реконструкции:

— набережная Космонавтов;

— парк у пруда Семхоз;

— сквер Гагарина;

— сквер Детства;

— сквер Героев Краснодона;

— сад «Липки»;

— Детский парк;

— парк Свободы;

— сквер Первой учительницы;

— сквер на проспекте 50 лет Октября (от Технической до 3-й Дачной);

— бульвар по Астраханской;

— бульвар по Большой Садовой;

— Ильинская площадь;

— устройство сквера в микрорайоне «Звезда» на Технической;

— бульвар на Рахова между Вавилова и Соколовой;

— сквер Кирова.

Завтра, 28 февраля, саратовцы смогут принять участие в голосовании и выбрать территорию для благоустройства. Всего будут работать 59 территориальных счетных комиссий. С полным списком можно познакомиться тут.