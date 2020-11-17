Домой Рубрики Новости Саратова Саратовцы смогут задать вопросы главе саратовского УГИБДД РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовцы смогут задать вопросы главе саратовского УГИБДД По Новости Саратова - 17.11.2020 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 18 ноября, начальник УГИБДД по Саратовской области Павел Свиридов проведет прямую линию с гражданами. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Задать свой вопрос горожане смогут с 11:00 до 12:00 по номеру: 8(8452) 24-40-99. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Известен состав продуктовых наборов для учащихся дистанционно школьников Жительница Петровска пришла проведать квартиранта и нашла его труп Жители Волжского района предложили Николаю Панкову адреса для ремонта тротуаров ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Известен состав продуктовых наборов для учащихся дистанционно школьников Новости Саратова - 17.11.2020 0 Саратовские школьники во время дистанционного обучения будут получать продуктовые наборы. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram мэр города Михаил Исаев. Речь идет... Жительница Петровска пришла проведать квартиранта и нашла его труп 17.11.2020 Жители Волжского района предложили Николаю Панкову адреса для ремонта тротуаров 17.11.2020 Саратовец отработает долг по алиментам перед своим сыном в 255 тыс... 17.11.2020 Панков: Нерушимость границ — надёжная основа благополучия нашей страны 17.11.2020