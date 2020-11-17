Завтра, 18 ноября, начальник УГИБДД по Саратовской области Павел Свиридов проведет прямую линию с гражданами. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Задать свой вопрос горожане смогут с 11:00 до 12:00 по номеру: 8(8452) 24-40-99.