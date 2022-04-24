В Саратове в воскресенье 24 апреля должен состояться отмененный ранее по настоянию саратовцев концерт певца Сергея Лазарева.

Напомним, в своих аккаунтах в соцсетях Лазарев отрицательно высказывался по поводу специальной военной операции РФ на Украине. В связи с этим по настоянию общественности Саратова его концерт был отменен.

Теперь певец предпринимает новую попытку выступить в Саратове.

Больше того, на 29 апреля намечено его участие в патриотической акции популярных артистов «Zа Россию».

Стало известно, что саратовцы все еще помнят о недавнем инциденте и не торопятся покупать билеты на шоу Лазарева.

В соцсетях горожане массово требуют отмены концерта исполнителя, посылая его «к Зеленскому».

Кстати, сам певец удалил свой пост с осуждением действий России на Украине, заверив, что всегда был русским и любит родину.

Несмотря на это, многие продолжают считать, что Сергей просто вовремя «переобулся», когда его стала осуждать общественность.