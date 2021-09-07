Жители Саратова снова пишут в группах социальных сетей про «странное» благоустройство дворов. Местные жители говорят, что ремонт начали, но уже несколько месяцев всё заброшено на первом этапе.

—Хотим обратить внимание на 5-Нагорный проезд, дом 8/12. Попали под проект благоустройство дворов. Уже больше месяца всë стоит, работу забросили. Дожди пойдут весь щебень смоет и мы по кочкам опять ездить будем, — пишут обеспокоенные жители под фотографиями.

Напомним, раньше местные жители уже писали о похожей проблеме.