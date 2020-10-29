Сегодня, 29 октября, анонимный саратовец пожаловался на “скорую помощь”, в которой почему-то лежали стройматериалы.

В доказательство своих слов очевидец опубликовал фото с места событий.

Он удивился, почему линолеум можно перевозить именно на машине такого назначения, во времена, когда людям нужна помощь.

— Когда я написала, что видела одну и ту же скорую которая затаривалась стройматериалами в стройландии, там меня призвали к совести и говорили о тяготах людей. Сегодня видела желтую реанимацию видела у «Пятерочки», специально зашла посмотреть, не сплохело ли кому, нет, водитель сидел с ногами на руле, женщины закупались, — отметила в комментариях Виктория Ананьева.