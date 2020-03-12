Маленькая жительница Энгельса Арина Чеботарева борется со страшной болезнью. Об этом пишут в социальных сетях.

У двухлетней девочки врачи обнаружили рак. Диагноз подтвердили в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Арина нуждается в дорогостоящем лечении в Израиле, затягивать с котором нельзя. Волонтеры и родители девочки обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям, кого небезразлична судьба маленького ребенка.

Перевести средства на лечение Арины можно на банковские карты ее родных: Сбербанк 4276 4000 4896 2436 Виктор Александрович Ч. По номеру телефона + 7-915-349-18-02, Альфа-банк 5486 7420 5174 5395 Александр Викторович Ч. По номеру телефона + 7-927-227-96-12.