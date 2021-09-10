Завтра, 11 сентября, из Саратова стартует пробег на БТР-80 и бронеавтомобиле «Тигр», который проедет по маршруту Саратов — Новороссийск — Анапа — Саратов, приуроченный к 78-й годовщине освобождения Новороссийска и Анапы от немецко-фашистских захватчиков.

Подготовка к мероприятию длилось полгода. Бронетехника стартует из парка Победы, затем по улице Чернышевского выйдет на Волгоградскую трассу.

В экспедиции примут участие шесть человек. На маршруте запланированы специальные остановки, на которых будут проводиться мероприятия для детей и молодежи, в ходе которых они смогут познакомиться с техникой и даже сесть за ее руль.

По словам заместителя министра молодежной политики и спорта Ангелины Беловицкой, мероприятие носит патриотический характер и организовано с целью привлечь интерес молодежи.

— Оторвать детей от экранов гаджетов и погрузить их в историческую повестку — очень важно. Молодежь очень быстро откликается, когда им предлагают что-то интересное и неординарное, — заявила замминистра.