В субботу, 16 октября, жительница Заводского района Саратова опубликовала сообщение с жалобой на отсутствие отопления.

— Дети болеют! А платёжка, конечно же, придёт, как положено! Ужас! – написала она.

По ее словам, ремонтные работы ведутся уже третий день, но батарея не начинает давать тепло.

Ее жалоба оказалась не единственной. Другая жительница Саратова также написала в комментариях о том, что в ее доме на Васильковой, 8 также нет отопления.

Комментаторы посоветовали направить жалобы непосредственно президенту Владимиру Путину, или спикеру ГД Вячеславу Володину.