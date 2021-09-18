Жители Саратова раскритиковали новый арт-обьект, установленный ко Дню города на площади Кирова.

После монтажа букета-гиганта в центре города мэр Саратова Михаил Исаев сообщил об этом в своём Instagram.

Однако в независимом паблике @saratov_detka в комментариях пользователи раскритиковали инсталляцию, сравнив её с дешёвой торговой палаткой, торгующей овощами.

Нашлись и те, кому незамысловатый дизайн все же приглянулся. Почти все решили, что цветы замёрзнут, так как уже очень холодно на улице.

Фото: соцсети