За 2020 год саратовцы стали бережнее относиться к технике, искать репетиторов и пользоваться доставкой еды.

Спрос на специалистов в самых разных направлениях вырос на 47 процентов, а предложение на 23 процента.

Спрос на ремонт фото-, аудио- и видеотехники вырос на 397 процентов в сравнении с первым кварталом 2020 года, а число таких объявлений выросло на 776 процентов.

Интерес к занятиям с тренерами по различным видам спорта и танцам в целом увеличился на 73 процента. Популярность СПА-услуг — на 118 процентов.