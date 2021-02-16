Жители Саратовской области стали чаще заболевать ОРВИ. Об этом на заседании корсовета сообщила руководитель управления Роспотребнадзора региона Ольга Кожанова.

Она отметила превышение эпидпорога во всех группах кроме детей, которым не исполнилось и двух лет.

На семь процентов выросла заболеваемость в возрастной группе от 7 до 14 лет.

Чиновница сообщила, что сейчас занятия отменены из-за морозов. При выходе на учебу нужно обращать внимание на уровень заболеваемости, если он в школе выше 20 процентов, нужно уходить на дистанционное обучение.