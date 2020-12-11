Вчера, 10 декабря, в пресс-центре “Комсомольской правды” прошла пресс-конференция на тему “Перезапуск специальной субсидированной ипотеки с господдержкой под 6,5 процента”.

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев отметил, что по данным Центробанка в январе-октябре 2020 года выдано 2,045 тысячи ипотечных и жилищных кредитов на сумму свыше 37 миллиардов рублей, что на 28 процентов больше, чем за такой же период в 2019 году. Сумма кредитов увеличилась на 11,2 миллиарда рублей. Средневзвешенная процентная ставка 7,9процента, что на 2,33 процента ниже, чем в 2019 году. Это обусловлено госпрограммами.

На ипотечные и жилищные кредиты по ставке 6,5 процента, подано 7,035 тысячи заявок, из них одобрено 4,743 тысячи. Выдано 2,526 тысячи кредитов, большинство из них одобрено.

В регионе действует несколько госпрограмм — по сельской ипотеке, сниженной ипотеке для многодетных семей, а также по развитию ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан.

Елена Островская, начальник экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации рассказала о мерах поддержки для заемщиков.

— До 30 сентября действовал федеральный закон о кредитных каникулах. Всего на начало декабря в банки поступило свыше 1,1 тысячи заявок от жителей области по кредитным каникулам по ипотеке, кредиты реструктуризированы на почти 650 миллионов рублей. Если заемщик не попадал под закон по критериям — первоначальному размеру кредита не выше двух миллионов рублей или уровню снижения доходов, он мог воспользоваться отсрочкой на платежи по ипотечному кредиту для тех граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Например, это получение статуса безработного, инвалидность, снижение дохода. Условия другие сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей, жилье, на которое берут займ, должно быть единственным, а такая услуга должна оформляться впервые. Сложные условия — инвалидность, безработица, снижение дохода, — подчеркнула она.

Отмечено, что с 20 марта по 2 декабря жители региона реструктуризировали кредиты на сумму свыше 140 миллионов рублей.

Управляющий банка ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко отметил активный рост ипотеки в 2020 году. Важную роль сыграли процентные ставки, которые оказались на исторических минимумах. За 11 месяцев 2020 года выдано 3,6 тысячи займов на 5,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период в 2019 году.

По программе рефинансирования действующих ипотечных кредитов выдано более тысячи займов на 1,5 миллиарда рублей, что в четыре раза больше аналогичных показателей 2019 года. По программе «Ипотека с господдержкой 2020» оформили в банке около 500 кредитов на 891 миллион рублей.

— Процент ободрения ипотеки по госпрограмме достаточно высокий, поскольку большинство граждан попадают в критерии займа — до шести миллионов рублей. В основном граждане берут одну-двух-комнатные квартиры небольшой площади. Кроме того оформить льготный кредит можно без подтверждающих документов о доходах при наличии у клиента 20% о стоимости жилья, — отметил Вячеслав Панасенко.

Александра Оболенская, начальник управления по Восточно-Европейскому округу ПАО «РОСБАНК ДОМ» поделилась, что 2020 год выдался очень необычным. Весной продажи снизились, однако учреждение начало расширение спектра своих услуг – электронные регистрации, выездные сделки, онлайн-сделки.

Вероника Жукова, заместитель директора Саратовского филиала АО «Россельхозбанк» рассказала, что по ипотеке с господдержкой выдано 340 миллионов рублей. Она отметила, что сейчас в банке запущена общая база недвижимости, то есть клиентам помогают подбирать себе жилье.