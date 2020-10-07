По итогам третьего квартала 2020 года спрос на подержанные автомобили премиум-сегмента в возрасте до трех лет в Саратове вырос на 41 процент по сравнению с прошлым годом и на 72 процента по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщили аналитики одной из торговых интернет-площадок.

Средняя цена премиального автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет составила три миллиона, это на 13 процентов больше, чем в третьем квартале 2019 года и на два процента больше, чем во втором квартале 2020 года.

Наиболее заметный скачок спроса на премиальные автомобили произошел в августе, за месяц их покупкой интересовались на 73 процента чаще, чем в августе прошлого года.