Самоизоляция наложила свой отпечаток на жизнь каждого человека.

Переход на удаленку вынудил компании и специалистов выйти на онлайн-площадки. За год число объявлений от мастеров по ремонту и обслуживанию техники выросло на 50 процентов, а предложений услуг кейтеринга, в том числе доставки домашней еды стало на 44 процентов больше.

Спрос на транспортные сервисы увеличился на 33 процента, средняя цена на услуги в этой категории составила 400 рублей, на 13 процентов больше, чем в прошлом году.

Саратовцы стали на 28 процентов больше интересоваться маникюром, стрижками и бьюти-процедурами, число предложений в этой сфере выросло на 17 процентов.