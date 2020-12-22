На рынке недвижимости в РФ наблюдается рост интереса к дорогому жилью. К такому выводу пришли аналитики одной из торговых интернет-площадок.

Спрос на такие квартиры в новостройках вырос на 31 процент, на вторичном рынке — на 41. Средние цены выросли на 12 процентов на вторичном рынке, на 16 процентов в новостройках.

В Саратове интерес к жилью повышенной комфортности вырос на 54 процента в сегменте вторичной недвижимости, на 61 процент среди новостроек.

Отметим, что квартиры повышенной комфортности это довольно размытое понятие. “Двушка” на Малой Бронной в Москве площадью в 72 квадратных метра будет стоить примерно 130 миллионов рублей. В то время как квартира чуть меньшей площади этого же сегмента на 4-м Волжском проспекте в Саратове — 6,8 миллиона рублей.

Немаловажными факторами, влияющими на это, являются территориальное положение, окружение и инфраструктура, дополнительные услуги — консьерж-сервис, подземный паркинг, закрытая территория с видеонаблюдением, и так далее.