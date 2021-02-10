В 2020 году многие саратовцы, столкнувшись с коронавирусом, решили чаще следить за своим здоровьем и обращаться к врачам не только, когда что-то заболело. Об этом сообщили аналитики.

Чаще всего граждане записывались к гинекологам, дерматологам и ЛОРам. Чуть реже — к неврологам, психологам, терапевтам и психиатрам, терапевтам, гастроэнтерологам, урологам, окулистам и проктологам.

Также в два раза чаще стали чаще обращаться к пульмонологам, на 48 процентов чаще к травматологам, на 28 процентов к терапевтам, на 27 процента к трихологам и на 19 процентов к урологам.

Часть из них обратились из-за давно беспокоивших симптомов или болезней. Еще часть людей не могли полноценно планировать отпуск и стали уделять больше внимания обследованиям и плановым посещениям специалистов.