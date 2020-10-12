Рынок готового бизнеса в Саратове начал восстанавливаться. К такому выводу пришли аналитики одной из торговых интернет-площадок.

Спрос на него вырос на девять процентов, по сравнению с предыдущим кварталом, количество объявлений о продаже выросло на 11 процентов.

В основном граждане интересуются компаниями в сфере развлечений, спрос на подобные предприятия подскочил в 2,5 раза.

На шесть процентов упал спрос в сфере сельхозпредприятий.

В среднем готовый бизнес в областном центре выставляли на продажу за 350 тысяч рублей.