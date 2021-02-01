В 2020 году россияне, а также жители Саратова стали чаще интересоваться покупкой кроватей, диванов и кресел по сравнению с 2019. Об этом сообщили аналитики одной из торговых интернет-площадок.

В областном центре спрос на товары из этой категории вырос на 43 процента, цена на них в среднем выросла на 43 процента.

Шкафами и комодами горожане стали интересоваться чаще на 42 процента, средняя стоимость в этом разделе составляет шесть тысяч рублей.

Столы и стулья стали надобиться саратовцам чаще на 54 процента, их можно приобрести в среднем за три тысячи рублей.

Средняя стоимость кухонных гарнитуров в Саратове составила 11,249 тысячи рублей, спрос вырос на 40 процентов.

Интерес к текстилю подскочил на 61 процент, средняя цена товаров в разделе составила тысячу рублей.

Предметами интерьера — скульптурами и вазами саратовцы стали интересоваться больше на 45 процентов. Средняя цена этих товаров составила 800 рублей.

Спрос на компьютерные столы и стулья вырос на 45 процентов, средняя стоимость их составила три тысячи рублей, а освещение можно было приобрести за 600 рублей — интерес к осветительным приборам вырос на 51 процент.

Подставки и тумбы стали востребованнее на 55 процентов, их продавали в среднем за 1,98 тысячи рублей.