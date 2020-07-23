Во втором квартале 2020 года саратовцы стали на 20 процентов охотнее покупать подержанные мотоциклы, нежели за этот период 2020 года. Предложений двухколесного транспорта за этот период стало меньше на шесть процентов. Об этом сообщают аналитики одной из торговых интернет-площадок.

Эксперты отмечают, что интерес граждан ко всем видам транспорта вырос во время пандемии.

В областном центре «железный друг» с пробегом обойдется в 174,3 тысячи рублей, это на семь процентов больше, чем в прошлом году. Подешевели мопеды и скутеры — можно приобрести за 43 тысячи рублей.

Средняя цена на мототехнику в целом составляет 152,7 тысячи рублей.

Напомним, сейчас любителям двухколесного транспорта можно кататься не на всех улицах Саратова по ночам. Такое решение принял технический совет по вопросам городского хозяйства Саратова. От поездок по девяти дорогам придется отказаться.