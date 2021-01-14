Исследователи одного из агентств по продаже недвижимости выяснили, что в Саратове спрос на новостройки в 2020 году вырос на 45 процентов по сравнению с 2019.

Средняя цена его квадратного метра выросла на 22 процента.

Из-за ограничительных мер интерес к такому жилью сократился на 21 процент к концу второго квартала 2019 года.

Стабилизовать ситуацию помогли льготные ставки по ипотеке и расширение возможностей использования материнского капитала.

По итогам 2020 года предложение оказалось на девять процентов ниже, чем в четвертом квартале 2019, а в Саратове оно увеличилось вслед за спросом на пять процентов.