За первый квартал 2021 года в Саратовской области зарегистрировано 165 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, из которых 97 закончились смертью. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

За аналогичный период 2020 года зафиксировано 179 отравлений, из них 116 закончились смертью. То есть показатели снизились на восемь и 16,4 процента соответственно.

Из общего числа 157 случаев отравления — этиловым спиртом (против 164 за 2020 год), суррогатами — четыре. Среди них больше мужчин, чем женщин (79,3 процента против 20,7).